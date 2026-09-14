Projeto de escola de Arapongas é finalista do Agrinho 2026 e concorre a carro zero

Um projeto desenvolvido por alunos da rede municipal de Arapongas está entre as 30 melhores experiências pedagógicas do Paraná no Programa Agrinho 2026. Selecionada entre 448 trabalhos inscritos, a iniciativa concorre agora a um dos cinco carros zero quilômetro oferecidos aos vencedores da categoria, que neste ano aborda o equilíbrio entre a produção agropecuária e a sustentabilidade ambiental.

- LEIA MAIS: Aniversário de Arapongas terá R$ 100 milhões em obras e shows grátis



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Intitulado “Quando o Campo Floresce na Cidade: a força da avicultura transformando espaços, pessoas e comunidade”, o trabalho foi conduzido pela professora Keli C. Brumati Ostroski com estudantes do 4º ano da Escola Municipal Dr. Antonio Grassano Jr. Para conectar o aprendizado à realidade local, a educadora utilizou a força da produção avícola do município como ponto de partida para as aulas.

Durante as atividades, os alunos estudaram a cadeia produtiva do ovo e aprenderam sobre sustentabilidade, compostagem e reaproveitamento de resíduos. Todo o conhecimento teórico foi aplicado na prática por meio da revitalização da praça localizada em frente à instituição de ensino. A ação demonstrou aos estudantes e moradores que a produção de alimentos e a preservação ambiental podem caminhar juntas, gerando impactos positivos diretos para o espaço urbano.

O resultado final, que definirá os cinco professores premiados com os veículos, será revelado no dia 9 de novembro. A cerimônia de encerramento e premiação do Agrinho 2026 acontecerá na cidade de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Até lá, a comunidade escolar de Arapongas segue na expectativa de trazer um dos prêmios principais para o município.