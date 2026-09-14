Projeto de escola de Arapongas é finalista do Agrinho 2026 e concorre a carro zero
Trabalho desenvolvido por alunos da Escola Municipal Dr. Antonio Grassano Jr foi selecionado entre 448 inscritos
Um projeto desenvolvido por alunos da rede municipal de Arapongas está entre as 30 melhores experiências pedagógicas do Paraná no Programa Agrinho 2026. Selecionada entre 448 trabalhos inscritos, a iniciativa concorre agora a um dos cinco carros zero quilômetro oferecidos aos vencedores da categoria, que neste ano aborda o equilíbrio entre a produção agropecuária e a sustentabilidade ambiental.
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Intitulado “Quando o Campo Floresce na Cidade: a força da avicultura transformando espaços, pessoas e comunidade”, o trabalho foi conduzido pela professora Keli C. Brumati Ostroski com estudantes do 4º ano da Escola Municipal Dr. Antonio Grassano Jr. Para conectar o aprendizado à realidade local, a educadora utilizou a força da produção avícola do município como ponto de partida para as aulas.
Durante as atividades, os alunos estudaram a cadeia produtiva do ovo e aprenderam sobre sustentabilidade, compostagem e reaproveitamento de resíduos. Todo o conhecimento teórico foi aplicado na prática por meio da revitalização da praça localizada em frente à instituição de ensino. A ação demonstrou aos estudantes e moradores que a produção de alimentos e a preservação ambiental podem caminhar juntas, gerando impactos positivos diretos para o espaço urbano.
O resultado final, que definirá os cinco professores premiados com os veículos, será revelado no dia 9 de novembro. A cerimônia de encerramento e premiação do Agrinho 2026 acontecerá na cidade de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Até lá, a comunidade escolar de Arapongas segue na expectativa de trazer um dos prêmios principais para o município.