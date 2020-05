Projeto "Cultura em Casa", de Arapongas, apresenta Terça das Artes

Na noite de segunda-feira (4), a Secretaria da Cultura deu sequência na programação do projeto “Cultura em Casa”, através da apresentação virtual da “Segunda Literária”, que desta vez envolveu os setores da Biblioteca Pública Machado de Assis e Usina do Conhecimento.

A Usina do Conhecimento exibiu a série Contação de História, através do Grupo Viagem à Fantasia, apresentando temas direcionados para o público infantil e idoso e relacionados a importância de ficar em casa, finalizando com “O Casamento da Dona Baratinha”.

No que compete a Biblioteca foram sugeridas a leitura de várias obras literárias de autores brasileiros e internacionais.

Terça das Artes

Para a noite desta terça-feira (5), o projeto Cultura em Casa disponibilizará a “Terça das Artes”, que tem como objetivo compartilhar criações e produções artísticas locais, com produção à cargo da Escola Municipal de Arte de Arapongas (EMA).

Faça parte desta rede de solidariedade e cultura, compartilhando o conteúdo através dos links:

www.arapongas.br.com.br

https://www.facebook.com/secle.arapongas/?epa=SEARCH_BOX

https://www.instagram.com/seclearapongas/