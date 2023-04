Projeto “Criança Preservada” 2023 atendeu 206 alunos da Rede Municipal

Da Redação

As atividades da rede de apoio têm dado passos positivos

Dando continuidade aos trabalhos do projeto“ Criança Preservada” – uma ampla abordagem voltada à identificação e prevenção do abuso sexual infantil em Arapongas, as atividades da rede de apoio têm dado passos positivos em 2023.

Até o momento, 206 alunos dos 3º anos da Rede Municipal de Ensino já acompanharam as atividades – com a participação da rede de enfrentamento à violência sexual infantil, através da apresentação “a história de Gabi”, realizada com teatro de fantoches pelo grupo Viagem à Fantasia - da Secretaria de Cultura.

O teatro retrata situações correlatas ao tema do abuso sexual. Além da questão lúdica, a encenação também tem o intuito de identificação de eventuais casos de abuso infantil, uma vez que o projeto também conta com a participação de uma equipe multidisciplinar com psicólogas, Assistentes Sociais e Conselheiros Tutelares para dar o suporte necessário. O projeto envolve as Secretarias de Segurança Pública e Trânsito, Educação, Cultura, Assistência Social, além da Polícia Civil, Polícia Militar, Poder Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar, Guarda Municipal e o Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes – CMDCA.

A coordenadora da Patrulha Maria da Penha e também integrante da rede de apoio do projeto “Criança Preservada”, GM Denice Amorim, afirma que as atividades têm transcorrido de maneira positiva. “Estamos com um cronograma já definido para atender todas as escolas municipais, iniciando com as turmas dos terceiros anos. É uma rede de apoio consolidada, que leva informações, cuidados e ajuda nos casos de violência”, falou.

Em casos de situações de violência contra crianças de adolescentes, denuncie:

190 Polícia Militar/ 153 Guarda Municipal (43) 3278-2209 WhatsApp denúncias Delegacia da Mulher/violência sexual infantil (43) 3902 -1159 Conselho Tutelar/ Plantão: (43) 9 8806-0832 Disk 100 Disk denúncia do Governo Federal.

Cronograma das próximas atividades:

25/04: Esc. Mun. Joarib Grillo Cordeiro

Esc. Mun. Des. Clotário Portugal

Esc. Mun. Antônio Moraes de Barros

Esc. Mun. Júlio Savieto

26/04: Esc. Mun. Cívico-Disciplinar Drª Maria Hercília

Esc. Mun. Dr. Antônio Grassano Júnior

Esc. Mun. Diomar de O. Pegorer

27/04: Esc.Rural São Carlos

Esc. Aricanduva

Esc. Colônia Esperança

Esc. Mun. Diomar de O. Pegorer

28/04: Esc. Mun. Papa João Paulo II

Esc. Mun. Nereide de S. Camargo

08/05: Escola M. Albor Pimpão

Escola M. Padre Chico

Esc. M. Nereide de S. Camargo

Esc. Mun. Profesora Heloiza Giancristófaro

09/05: Esc. Mun. Antonica G. Franciosi

10/05: Esc Mun. Cívico- Disciplinar Profª Alzira Horvatich

Esc. Mun. Prof Heloiza Giancristófaro

