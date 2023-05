Projeto Crescer reúne imprensa em Arapongas para divulgar trabalho

Da Redação

A Diretoria do Projeto Crescer, Casa do Bom Menino de Arapongas, realizou na manhã desta sexta-feira, 19, um café da manhã especial, preparado para os profissionais de imprensa da cidade de da região, para apresentar vários aspectos ligados ao funcionamento do projeto e a metodologia de ensino.

O objetivo, foi fortalecer a parceria entre os órgãos de notícia e a instituição, para que através da divulgação dos trabalhos, as parcerias para captação de recursos possam aumentar. Em 2023, o projeto crescer chegou a marca recorde de 912 alunos matriculados e o objetivo, é chegar a marca de mil matrículas no ano que vem.

Paulo Pennacchi, presidente da instituição, falou a respeito dos desafios financeiros enfrentados para manter os trabalhos e o importante papel da imprensa para incentivar o projeto.

“Com certeza essa divulgação é fundamental para que possamos realizar ainda mais pelas nossas crianças. Nós tivemos aprovados este ano um projeto no Ministério do Esporte, para construirmos nosso ginásio de esportes aqui na sede. Então contamos com todos, que divulguem, para que empresas possam colaborar com a gente, destinando 2% do imposto de renda a pagar para o projeto, e assim possamos construir nosso ginásio”, disse.

O projeto

A Casa do Bom Menino de Arapongas traz uma proposta de atendimento sociocultural e educativo no sistema de contraturno escolar. Projetos de enriquecimento curricular são desenvolvidos com alunos do ensino fundamental I (5º Ano) e ensino fundamental II (6º a 9º ano).

O quadro de horário está organizado de acordo com as atividades, sendo três aulas de 01h10min cada dia, por semana. Oficinas para os alunos do 5º ao 9ºano: Desenho Artístico, Língua Portuguesa, Matemática, Capoeira, Cidadania, Língua Inglesa, Informática, Teoria Musical com ênfase em Flauta Doce, Robótica, Canto, Teatro, Produção Textual, Educação Física e Dança. Oficinas extras: Oficina de Culinária de Chocolate para os alunos do 9º ano e Treino de Futebol. Aos sábados, Fanfarra, Coral e Teoria Musical com ênfase em Teclado para todos os interessados.

Patrocínio

Você pode patrocinar o Projeto Crescer destinando recursos através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei n° 8.313 de 23 de dezembro de 1991), conhecida como Lei Rouanet, ferramenta para a promoção, proteção e valorização da cultura. Através da política de incentivos fiscais, a Lei permite a destinação de uma parte do Imposto de Renda devido. O percentual é de 4% do Imposto de Renda para Pessoas Jurídicas Lucro Real e de 6% para Pessoas Físicas Declaração Completa.

Assista:

