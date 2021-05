Projeto Crescer retoma aulas presenciais de forma híbrida

Continua após publicidade

Professores, alunos e toda a equipe do Projeto Crescer, em Arapongas, retornaram às aulas neste mês, depois de longo período de atendimento exclusivamente on line por conta da pandemia. Porém, para dar maior segurança a todos os envolvidos, a direção optou pelo modelo híbrido, ou seja, mantendo simultaneamente o ensino presencial e online.

Por enquanto, apenas os alunos do Projeto Crescer I, desenvolvido na Casa do Bom Menino, estão retornando às aulas. Os alunos do Projeto Crescer II, sediado na Unopar, só retornarão no segundo semestre. Isso se deve à necessidade de adaptações e reorganização do modelo desenvolvido para a época de pandemia. Também há alunos que ficaram sem o transporte escolar. Porém, o Projeto Crescer I pode receber alunos residentes em qualquer região da cidade, inclusive os que frequentam a Unopar, até que as aulas retornem no segundo semestre.

A volta às aulas presenciais foi acompanhada por todos os cuidados previstos nos protocolos de saúde, como higienização dos ambientes, aferição de temperatura, distanciamento social, demarcação do pátio e dois alunos por mesa. Também foram instaladas divisórias de acrílico nas mesas, auxiliando na proteção individual dos alunos. Os professores passaram a usar face shield (protetor facial). Tapetes sanitizantes foram colocados nas entradas das salas de aula, refeitório e outros ambientes. Além disso, estão sendo priorizadas as atividades individuais.

“Essas e outras providências foram tomadas porque nossa prioridade é preservar a saúde e a segurança dos alunos, de seus familiares, dos professores e de todos os demais membros que compõem a nossa equipe”, afirma a diretora do Projeto Crescer, Marisa Padovezi Ferreira Bazana.

O projeto destina-se a atender estudantes do quinto ao nono ano da rede municipal e estadual de ensino, cuja renda familiar seja de até três salários mínimos vigentes. Em função da pandemia, porém, os alunos de quinto ano só poderão retornar para o projeto após o retorno das aulas presenciais no município.

Os alunos que frequentam o Projeto Crescer têm à disposição as Oficinas de Canto, Coral, Dança, Teatro, Flauta Doce, Teclado, Fanfarra, Capoeira, Português, Matemática, Inglês, Informática, Cidadania, Educação Física, Robótica e Culinária de Chocolate. E ainda: Arte, Autoconhecimento e Raciocínio Lógico.

Além de todo esse conteúdo, os alunos têm café da manhã, almoço e café da tarde, tudo de forma gratuita. Empresas parceiras e doadores individuais ajudam a bancar os custos. O Projeto Crescer funciona na Casa do Bom Menino de Arapongas, localizada na Rua Pato Bravo, 197, no Jardim Cultura.