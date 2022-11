Projeto Crescer lança terceiro volume da trilogia 'De Corpo e Alma'

Da Redação

O terceiro volume conclui a história de Helena, seus familiares e amigos, em uma Polônia do pós-guerra

Um clima de grande expectativa marca o lançamento do terceiro volume da trilogia “De Corpo e Alma”, obra escrita e ilustrada pelos alunos do Projeto Crescer. O evento será nesta quarta-feira (16), às 19h30, no Cine Teatro Mauá em Arapongas.

Desta vez, são 366 páginas, através das quais os alunos mostram o quanto aprenderam não só na área de língua portuguesa e demais disciplinas, mas principalmente sobre a arte de contar história, prendendo o leitor capítulo por capítulo, numa trama divertida e envolvente. A capa é assinada por Rafael dos Santos Calizotti, ex-aluno do Projeto Crescer e, hoje, professor de desenho. As ilustrações internas são de autoria de vários alunos.

“Esta é mais uma obra de fôlego, que exigiu bastante dedicação. O trabalho envolveu 182 alunos do Projeto Crescer I, na Casa do Bom Menino, e outros 100 do Projeto Crescer II, na Unopar. Também tivemos a participação de 14 alunos, dos dois projetos com ilustrações”, explica Andressa de Oliveira, diretora do Projeto Crescer.

O terceiro volume conclui a história de Helena, seus familiares e amigos, em uma Polônia do pós-guerra. Assim como o país, Helena e demais personagens não escondem as cicatrizes deixadas pelo conflito, nem a necessidade de superação para construir uma nova história. Neste volume, o leitor encontra as respostas para muitas perguntas que se abriram nos volumes anteriores, com uma Helena madura e determinada em suas decisões.

O projeto do terceiro volume começou em fevereiro deste ano, sendo que em março surgiram os primeiros capítulos durante as aulas de Produção Textual. Em junho ficaram prontas as primeiras ilustrações internas. Em setembro, foi finaliza a parte escrita e em outubro foram finalizadas as ilustrações e correções. “É importante frisar também que em 2020, quando iniciada a produção da trilogia, os alunos tiveram que trabalhar via WhatsApp, por causa da pandemia. Em 2021, também por causa da pandemia, tivemos uma parte dos alunos trabalhando presencialmente, outra parte trabalhando em casa. Em 2022, com a pandemia já controlada, tivemos participação 100% presencial”, acrescenta Andressa. Os dois lançamentos anteriores foram através de lives. O evento de hoje será o primeiro presencial.

Paulo Pennacchi, que preside a Casa do Bom Menino de Arapongas, ressalta que a produção do livro é patrocinada através da Lei de Incentivo à Cultura. “Nossos agradecimentos a todos que somaram esforços para fazer desta obra mais uma demonstração do quanto nossas crianças e jovens são capazes, desde que encontrem incentivo adequado e boas oportunidades”, destaca Pennacchi.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

