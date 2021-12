Da Redação

Projeto Crescer encerra ano com live nesta terça-feira

No próximo dia 14 de dezembro, o Projeto Crescer irá produzir a sua live de encerramento, chamada “#Tudo Se Transforma”. O espetáculo será reproduzido pelas nossas redes sociais Facebook e Youtube, a partir das 19h30. A live contará com a presença de todos os alunos matriculas no ano de 2021 do Projeto Crescer I, Casa do Bom Menino de Arapongas, e do Projeto Crescer II, no campus da Unopar.

Todas as medidas de segurança foram tomadas durante as gravações. Todos os participantes, em intervalos de apresentações, usaram continuamente suas máscaras, além de manter o distanciamento e o uso de álcool 70.

A live terá cerca de uma hora e meia de duração, com os alunos apresentando diversas músicas e coreografias que trarão uma mensagem de conscientização muito importante para a sociedade. “Desde já agradecemos todo o empenho, dedicação e parabenizamos a todos os envolvidos na organização da live”, afirma a coordenadora Aline de Oliveira.

Os alunos frequentam o Projeto Crescer no contraturno escolar, tendo à disposição as Oficinas de Canto, Coral, Dança, Teatro, Flauta Doce, Teclado, Fanfarra, Capoeira, Português, Matemática, Inglês, Informática, Cidadania, Educação Física, Robótica, Culinária de Chocolate, Arte e Raciocínio Lógico. Desde o ano passado, passaram a contar também com a Oficina de Autoconhecimento, que tem como objetivo estimular o debate e a autorreflexão.

Além do ensino, os alunos têm café da manhã, almoço e café da tarde, tudo sem custo. Podem participar crianças com idade de 9 a 14 anos, que estejam cursando do 5° ao 9° ano, provenientes de escolas públicas e com renda familiar de até três salários mínimos.

O link para se acompanhar a live é https://youtu.be/40vUA7dAShM.