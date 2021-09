Projeto Crescer de Arapongas abre novas 250 vagas; veja

Da Redação

O Projeto Crescer de Arapongas está com matrículas abertas para estudantes de escolas públicas, do 5º ao 9º ano. Funcionando em contraturno, o projeto oferece oficinas de canto, coral, dança, teatro, flauta doce, teclado, fanfarra, capoeira, português, matemática, inglês, informática, cidadania, educação física, robótica, culinária de chocolate, arte, autoconhecimento e raciocínio lógico.

Além de todo esse conteúdo, os alunos têm café da manhã, almoço e café da tarde, tudo de forma gratuita, além de apoio às famílias. De acordo com a orientadora metodológica da instituição Andressa de Oliveira, a preocupação da equipe com os alunos é integral, ou seja, vai além da parte pedagógica. “Temos uma responsabilidade muito grande com as crianças, suas famílias e a comunidade, por isso, nosso atendimento é o mais completo possível e vai desde o aprendizado, passa pela alimentação balanceada e apoio psicológico. Temos o Grupo de Apoio Familiar (GAF), que desenvolve essa interação com os alunos e família e a partir deste ano, também vamos trabalhar com a Oficina do Autoconhecimento, pois é uma preocupação nossa também, que essas crianças saibam lidar com suas emoções e consequentemente, levem esse conhecimento para dentro de suas casas”, disse a profissional.

Desde 2005, o Projeto Crescer atende crianças da rede pública de ensino em contraturno escolar. Em geral, os alunos passam 5 anos no projeto, dos 9 aos 14 anos, mas muitos ex-alunos que estão acima desta idade retornam para participar de Oficinas Culturais, como aulas de teatro, dança, música, entre outros.

De acordo com o presidente da entidade, Paulo Hermínio Pennachi, alguns ex-alunos também retornam como professores. “Temos exemplos aqui no projeto de alguns ex-alunos que se formaram e retornaram para dar aulas. Para nós isso é uma satisfação imensa, ver o desenvolvimento destes jovens”, diz o presidente.

Em 2020, a instituição atendeu a 704 alunos nas duas unidades. A meta para 2021 é atender pelo menos 800 alunos. Para mais informações sobre as matrículas e o projeto, o telefone é o 43 3056 8777. Veja:

Por, Aline Andrade - Jornalista do Grupo Tribuna do Norte