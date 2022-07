Projeto Crescer apresenta Festival Cultural nesta terça-feira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Festival Cultural terá apresentações valorizando a cultura de diversas regiões do Brasil

Um clima de grande expectativa antecede o Festival Cultural do Projeto Crescer, que será realizado nesta terça-feira (05), às 19h30, no Cine Teatro Mauá, em Arapongas. Depois de dois anos sem atividades presenciais, o festival surge como primeiro evento pós-pandemia do Projeto Crescer.

continua após publicidade .

“Com certeza teremos uma grande noite, com belíssimas apresentações de canto, coral, dança, flauta, capoeira, teclado, teatro e fanfarra. Os alunos terão oportunidade de apresentar para os familiares e também para toda a comunidade o que estão aprendendo através das nossas oficinas culturais”, afirma Paulo Pennacchi, presidente da Casa do Bom Menino de Arapongas.

Sua esposa, Cleide Pennacchi, que atua como conselheira no Projeto Crescer, explica que o tema do festival é “Nossas Raízes”. “O tema é oportunidade para uma reflexão por parte dos professores, alunos e familiares para o fato de que todos nós aprendemos a partir das nossas raízes. As pessoas ao nosso redor também fazem parte do universo das nossas raízes. Assim, valorizarmos as nossas raízes é uma forma de encontrarmos a nós mesmos”, assinala Cleide.

continua após publicidade .

O tema mostra que é possível traçar um paralelo entre o indivíduo e a árvore, que se alimenta através das raízes, cresce e se desenvolve, gerando galhos e frutos. No caso do indivíduo, é a seiva do conhecimento que concorre para formar sua própria identidade, ajudando-o a se definir enquanto cidadão e seu papel na sociedade.

Segundo Andressa de Oliveira Fante Reis, diretora do Projeto Crescer, o Festival Cultural terá apresentações valorizando a cultura de diversas regiões do Brasil. O Projeto Crescer tem mais de 800 alunos matriculados, que contam no contraturno, gratuitamente, com as Oficinas de Canto, Coral, Dança, Teatro, Flauta Doce, Teclado, Fanfarra, Capoeira, Português, Matemática, Inglês, Informática, Cidadania, Educação Física, Robótica, Culinária de Chocolate, Arte e Raciocínio Lógico. Além das atividades pedagógicas, culturais e esportivas, os alunos têm café da manhã, almoço e café da tarde.

Paulo Pennacchi destaca a importância da Lei de Incentivo à Cultura, dos patrocinadores, contribuintes e de toda a comunidade escolar para a realização do Festival Cultura e para a manutenção do Projeto Crescer como um todo.

Siga o TNOnline no Google News