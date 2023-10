Projeto Crescer apresenta a obra de Sófocles em Arapongas

Imagine uma viagem à Grécia antiga, conhecendo a história, os conflitos e os sentimentos mais profundos e complexos que marcavam a população da época. Foi o que aconteceu na noite dessa sexta-feira (13), quando os alunos do Projeto Crescer, de Arapongas, apresentaram em três atos as peças Édipo Rei e Antígona, de Sófocles. “Através da nossa Oficina de Teatro, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer vários autores pelo professor Misael Café e aceitaram o desafio de trazer ao palco essas obras primas de Sófocles. Sem dúvida, uma grande oportunidade para que os familiares, amigos e a própria comunidade pudessem ter contato com o teatro grego”, afirma Andressa de Oliveira Fante Reis, diretora do Projeto Crescer.

Paulo Pennacchi, presidente do Projeto Crescer, apontou a apresentação como mais um exemplo do conteúdo relevante repassado pelos professores, desafiando a criatividade dos alunos para a aplicação prática de tudo o que se aprende. Sua esposa Cleide, que atua como conselheira no Projeto Crescer, também destacou a dedicação de alunos e professores nos ensaios e para que o espetáculo chegasse ao palco do Cine Mauá com a qualidade que surpreendeu a plateia. “São textos longos e complexos, que sem dúvida desafiaram os alunos em sua capacidade de decorar e encenar. Mais uma prova de que somos movidos por desafios”, avaliou. Os dois agradeceram aos pais pelo incentivo e suporte aos filhos, aos patrocinadores e aos alunos.

Foto por Divulgação Alunos do Projeto Crescer após apresentação

O teatro grego, originado por volta do século V a.C., na Grécia Antiga, desempenhou um papel fundamental na cultura helênica. Suas peças eram apresentadas em grandes festivais. Os teatros gregos eram ao ar livre, projetados para a acústica e para acomodar grandes plateias. As tragédias e comédias gregas exploravam temas mitológicos, éticos e políticos, muitas vezes destacando o conflito entre o destino e a livre vontade. Os atores usavam máscaras para representar personagens e as performances incluíam música, dança e coro, criando uma forma única e influente de expressão artística.

Sófocles, dramaturgo do século V a.C., é celebrado por suas contribuições ao teatro antigo. Autor de peças atemporais como "Édipo Rei" e "Antígona", influenciou profundamente a tragédia grega clássica. Suas obras exploram temas universais como o destino, moralidade e o conflito entre o indivíduo e o Estado. Reconhecido por sua habilidade em criar personagens complexos, Sófocles desenvolveu uma forma dramática que continua a ressoar na cultura e literatura até os dias atuais.

