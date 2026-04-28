Projeto Caixa D’Água Boa contempla 33 araponguenses

A 8ª fase do Projeto Caixa D’Água Boa contemplará 33 pessoas a partir da semana que vem, em Arapongas. A campanha, promovida pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) em parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), irá beneficiar moradores do Conjunto Del Condor, Conjunto Flamingos, Conjunto Novo Centauro, Conjunto Palmares, Conjunto Piacenza, Conjuntos San Raphael I e III, Conjunto São Bento, Conjunto Tropical, Jardim Bandeirantes, Jardim Baroneza, Jardim Columbia, Jardim Cultura, Jardim do Sol, Jardim Monte Carlo, Jardim Paraná, Jardim Santo Antônio, Jardim São Carlos, Parque Siomara, Vila Brasil, Vila Industrial, Vila São João e Vila Triângulo.



📰 LEIA MAIS: Câmera registra acidente que deixou mãe e filha em estado grave em Arapongas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Houve um momento de entrega simbólica no gabinete do prefeito Rafael Cita, que recebeu a coordenadora comercial da regional Arapongas da Sanepar, Francieli Oliveira Taboza, e o gestor de grandes clientes, Márcio Deniz Quilezi, na tarde desta segunda-feira (27).

O projeto tem como objetivo contribuir com a saúde e a qualidade de vida de famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, oferecendo recursos financeiros e materiais para a instalação de reservatórios de água domiciliares.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

COMO FUNCIONA

As famílias são selecionadas e acompanhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou por órgãos responsáveis pelas habitações populares nos municípios. Para ser beneficiado, é necessário que estejam cadastradas em programas sociais, com renda de meio salário mínimo por pessoa, sem caixa d'água no imóvel ou com caixa de amianto, em município atendido pela Sanepar.

Pelo convênio, a Sanepar fica responsável por fornecer um reservatório com capacidade para armazenar 500 litros de água, pilares de sustentação em madeira tratada e peças de montagem, enquanto as prefeituras são responsáveis pela seleção das famílias, armazenamento e entrega dos kits.

Além de fornecer os conjuntos completos, a Sanepar promove reuniões comunitárias com os selecionados para orientar sobre a instalação correta e segura do reservatório – em Arapongas, houve um encontro em fevereiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As famílias ainda recebem uma ajuda financeira de R$ 1 mil da Sedef, a fim de custear a instalação do equipamento. A família tem 60 dias para fazer o serviço após o recebimento do auxílio. Depois desse período, as equipes da Sanepar e da Prefeitura voltam ao imóvel para atestar a regularidade.

A Secretaria de Assistência Social também tem estabelecido contato com os beneficiários para informá-los sobre a agenda de entrega dos materiais.