Projeto busca incentivar leitura na infância em Arapongas

A Prefeitura Municipal de Arapongas divulgou que, desde o mês passado, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) vem implementando o projeto “Contação de Histórias”, nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s).

A ação teve início com a capacitação dos profissionais da Educação Infantil, sob a coordenação da Equipe Pedagógica, e participação em 10 CMEI's, nas turmas do Berçário ao Infantil V.

Segundo a diretora de Educação Infantil, Leandra Maria Birce, a iniciativa traz diversos benefícios para os pequenos alunos, entre eles, o desenvolvimento e hábito pela leitura. “Buscamos desenvolver em nossos alunos o hábito pela leitura, estimular a imaginação, o poder de observação, ampliar as experiências, o gosto pelo artístico, a relação entre a fantasia e realidade. Também enaltece a capacidade de dar sequência lógica aos fatos, sentido da ordem, esclarecimento do pensamento, atenção, ampliação do vocabulário, estímulo e interesse pela leitura e a linguagem oral”, explica Leandra.

Ela acrescentou ainda que o projeto “Contação de Histórias” já tem recebido relatos favoráveis entre as diretoras, coordenadoras, professores, funcionários e pais. “É importante destacar o envolvimento e dedicação das Contadoras de Histórias, que além de simplesmente destinar o momento da história com as crianças, desempenham de forma lúdica, interativa e prazerosa o despertar das descobertas e transformações, ampliando o universo de significados na Educação Infantil”, pontuou a diretora.

Através Programa Nacional de Assistência ao Ensino – PNAE, após demonstração da biblioteca de Educação Infantil, foi adquirida pela Prefeitura de Arapongas 20 bibliotecas com 370 livros cada uma, através da Secretaria Municipal de Educação, que integram o acervo das bibliotecas dos Centros Municipais de Educação Infantil, objetivando a importância da Contação de Histórias, de forma lúdica e interativa, trabalhada diferente da tradicional os clássicos da literatura, tornando-se uma valiosa ferramenta na educação e formação das crianças.





