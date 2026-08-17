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AGRICULTURA

Projeto 'Abelha é Vida' leva polinizadores e orientação a produtores rurais de Arapongas

Primeira visita técnica beneficiou chácara produtora de morangos; objetivo é unir preservação ambiental e ganho de produtividade no campo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Projeto 'Abelha é Vida' leva polinizadores e orientação a produtores rurais de Arapongas
Autor A iniciativa foi batizada de "Agricultura Amiga dos Polinizadores" - Foto: Prefeitura de Arapongas

A Prefeitura de Arapongas deu início a uma nova etapa do projeto "Abelha é Vida", direcionada especialmente às propriedades da agricultura familiar do município. A iniciativa, batizada de "Agricultura Amiga dos Polinizadores" e coordenada pela Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (Seaspma), busca conscientizar os produtores rurais sobre a importância das abelhas e de outros insetos na produção de alimentos, além de incentivar a preservação de espécies nativas sem ferrão.

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As atividades no campo começaram com uma visita técnica à Chácara Thaysa, localizada na Estrada do 7 e especializada no cultivo de morangos. Durante a ação, a diretora de Agricultura, Vicky Vergara, e o fundador do projeto e meliponicultor, Deivid Volpato, acompanharam o sistema de produção local e orientaram a produtora Thaysa Mazzo Mura sobre o impacto positivo dos insetos no ecossistema agrícola. Como medida prática, a equipe instalou iscas para atração de novas colônias e introduziu na propriedade uma colônia da espécie Mirim droryana, conhecida por potencializar a polinização das flores do morangueiro. A propriedade visitada também está em fase final para obter a certificação orgânica em uma área de agrofloresta voltada à fruticultura.

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Segundo os idealizadores, a meta é expandir a experiência piloto para outros pequenos estabelecimentos rurais de Arapongas, formando uma rede de produtores comprometidos com a preservação ambiental. Para ampliar o alcance da ação, o projeto planeja firmar parceria com a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Paraná (FETAEP) e com sindicatos rurais locais, articulando ações diretas de educação ambiental no meio rural.

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abelha Agricultura familiar ARAPONGAS Meio Ambiente polinizadores
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