Programação especial marcará início do Natal Luz 2022 em Arapongas

Haverá diversos eventos ao decorrer do mês

Uma programação especial deve marcar o início do Natal Luz 2022 em Arapongas, norte do Paraná, no próximo domingo (4). Neste dia, a Cidade dos Pássaros fará o acendimento das luzes de Natal e receberá a Caravana do Papai Noel. Organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos (Secle), o cronograma promete fortalecer o espírito natalino, levando encanto para as famílias araponguenses.

Programação

No dia 04 (domingo), a Caravana do Papai Noel percorrerá a Avenida Arapongas, seguindo para a Estação Cultural Milene, às 14h, com muita diversão, doces, brinquedos recreativos – tudo gratuito. A chegada do Papai Noel acontece às 20h00 – também na Estação Cultural Milene. O acendimento das luzes também será no dia da abertura.



No dia 06 (terça-feira), a com cantata de Natal (com participação de Cintia Tavares de Carvalho – contemplada Lei Aldir Blanc), acontece às 20h, em frente ao Banco SICOOB, na Avenida Arapongas, 446 – Centro.

No dia 07 (quarta-feira), será realizada uma apresentação de cantata natalina “Música na Praça” (com participação de Valderise Legisvaine de Azevedo – contemplada Lei Aldir Blanc), às 20h00, também em frente ao Banco SICOOB, na Avenida Arapongas, 446 – Centro.

Dia 08 (quinta-feira), acontece o “Auto de Natal: Nasce o menino Jesus” (com participação de Paulo Averedo – contemplado Lei Aldir Blanc), às 20h00, seguido de apresentação musical (DJ Natan Rossi), às 21h00 – na Estação Cultural Milene.

No dia 12 (segunda-feira), a Big Band de Arapongas apresenta “Duetos Natalinos”, com apresentações na extensão da Avenida Arapongas, às 20h00. Os locais serão: Av. Arapongas – em frente ao antigo Paço Municipal, e Av. Arapongas – em frente à loja Luz e Cia.

No dia 13 (terça-feira), o Papai Noel vem com seu trenó, Carreta Furação, Big Band, personagens natalinos e infantis com um grande desfile de Natal, às 20h, percorrendo a Avenida Arapongas.

Dia 15 (quinta-feira), terá o Desfile de Natal, às 20h, na Avenida Arapongas. E Cantata de Natal (com participação de Telma Mafei Amaral – contemplada pela Lei Aldir Blanc), às 20h, na Estação Cultural Milene.

No dia 16 (sexta-feira), a programação traz o Quarteto de Natal “ Somos um em Cristo” (com participação de Rafael Ascencio – contemplado na Lei Aldir Blanc) às 20h, em frente ao Banco Sicoob, Avenida Arapongas, 446 – Centro.

Dia 17 (sábado), terá o Auto de Natal e grupo Teatral de Expressão Corporal Santa Clara “ Presépio: Luz do Mundo” (com participação de Onivaldo Francisco – contemplado com a Lei Aldir Blanc), às 20h, na Paróquia São Francisco de Assis – Rua Mutum Açu, 405 – Conjunto Flamingos.

Dia 19 (segunda-feira), a Big Band apresenta “Duetos Natalinos”, a partir das 20h, em frente ao Banco Sicoob, Avenida Arapongas, 446 – Centro. Na Rua Andorinhas com Av. Arapongas (esquino do Banco Itaú) e na Rua Tico-tico com Av. Arapongas (próximo ao Hotel Lodi).

Dia 20 (terça-feira), na Avenida Arapongas, grande desfile de Natal com o Papai Noel, Carreta Furação, Big Band, personagens natalinos e infantis, às 20h.

No dia 23 (quarta-feira), também terá o grande desfile de Natal com o Papai Noel, Carreta Furação, Big Band, personagens natalinos e infantis, às 20h, na Avenida Arapongas.

