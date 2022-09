Programa Cotovia lança primeira turma do curso de auxiliar de costura

Da Redação

A capacitação para auxiliares de costura viabiliza mão de obra para a Cooperativa de Confecção e de Artesanato Santo Expedito

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda (Semude); em parceria com o Senai, apresentou na última terça-feira, 13, a primeira turma que vai participar do curso de auxiliar de costureiras. A iniciativa integra o Programa Cotovia – que busca atender a gestão, por meio da capacitação a evolução de empresários e trabalhadores que almejam empreender uma nova modelagem de atuação no mercado, por meio das parcerias com as instituições de ensino públicas e privadas.

A ideia integra o projeto Arapongas – Cidade Inteligente” busca o desenvolvimento de estratégias em segmentos de inovação, capacitação, vocacionamento e empreendedorismo, sendo esses os pilares do Plano de Desenvolvimento de uma Arapongas Smart City. O ato ocorreu na sede do Senai de Arapongas, com a presença do vice-prefeito, Jair Milani, do secretário da Semude, Nilson Violato, e representantes do Senai. “Este curso é especificamente voltado para o segmento da indústria. Neste caso, os participantes vão desenvolver capas de estofados. A primeira turma já começou. Uma segunda turma também será formada”, disse o secretário Violato. Ele acrescentou ainda que esta capacitação conta também com o apoio das empresas Simbal e Casa Decor, que forneceram os materiais para as aulas. A capacitação para auxiliares de costura viabiliza mão de obra para a Cooperativa de Confecção e de Artesanato Santo Expedito.

Mais capacitação

Violato acrescentou ainda que o município vai viabilizar 800 vagas para cursos de capacitação e geração de mão de obra em diferentes segmentos; reforçando a parceria entre a Prefeitura, Senai e Sesi. Terão cursos de auxiliar de pedreiro, auxiliar de eletricista e auxiliara de panificação. “ Importante destacar que o SINE está diretamente ligado a tudo isso. Nós fazemos a captação dessa mão de obra que necessita ser qualificada, e isso tudo está dentro de um programa de capacitação que envolve o “Jovem empreendedor” – para cursos técnicos, o “Recomeça Paraná” e outros para a formação profissional”, pontuou.

