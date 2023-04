Programa Castrapet atende 256 animais em Arapongas

Da Redação

'Castrapet' foi realizado na quarta-feira (12), em Arapongas

Arapongas recebeu na última quarta-feira, 12, uma nova edição do Castrapet Paraná - Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos - iniciativa do Governo do Paraná, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (SEDEST) e do IAT. Realizada no Centro Social Urbano (CSU) a ação atendeu 129 gatos e 127 cães – todos passaram por um cadastramento prévio, cumprindo todos os critérios estabelecidos.

“Ao todo, 256 animais receberam o devido atendimento, em um mutirão de serviços especializados. A população sempre adere muito bem. É uma iniciativa do Governo do Paraná, contando com apoio da Prefeitura de Arapongas, beneficiando diversos tutores e seus pets. Ficamos muito contentes com o resultado”, disse o secretário da pasta, Renan Manoel.

O ato contou também com a presença do vice-prefeito, Jair Milani, do procurador Jurídico, Rafael Cita, dos vereadores Meyre Farias e Rodrigo de Deus, além de demais representantes.

