Profissionais de Saúde: começam aplicações da 3ª dose

A Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas dará início as aplicações da terceira dose da vacina contra a Covid-19 nos profissionais da Saúde; que completaram seis meses do recebimento da segunda dose (D2). A nova medida foi estabelecida após a chegada de uma nova remessa do imunizante Pfizer – específica para este grupo.

De acordo com o secretário da pasta, Moacir Paludetto Jr, nesta primeira etapa, as doses serão destinadas para os trabalhadores da saúde que atuam nas Instituições de Longa Permanência para Idosos; Hospitais e Prontos Atendimentos.

“ Nesta etapa iniciaremos as doses de reforço da mesma forma; de maneira escalonada. Conforme o recebimento de outros lotes de vacinas para esta finalidade poderemos avançar para outros grupos de profissionais de saúde que atendam o SUS, e na sequência para aqueles que atendem o público privado”, afirmou.

3ª dose acima dos 60 anos

Ainda de acordo com Paludetto Jr, também está programado para o dia 13 de outubro – quarta-feira, o início das aplicações da dose reforço (terceira dose) para as pessoas acima dos 60 anos e que já completaram seis meses do recebimento da segunda dose (D2). No mês passado, o município já havia iniciado as aplicações da dose 3 nos idosos acima de 70 anos atendidos nas três Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), e que já haviam completado mais de 6 meses do recebimento da 2ª dose. A mesma medida foi adotada também para os demais idosos – acima dos 70 anos e pessoas com 18 anos ou mais, com alto grau de imunossupressão.