Profissionais da Educação de Arapongas participam de formação

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As atividades contam com a presença de 23 instrutores da editora OPET

Nesta quinta-feira (07) e sexta-feira (08), 935 profissionais da Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Arapongas participaram da 2ª etapa da Formação Continuada ofertada e ministrada pela Editora OPET, de Curitiba. O evento contou com professores do Ensino Fundamental, da Educação Infantil, de Educação Física e cuidadores.

continua após publicidade .

As atividades acontecem na Unopar Arapongas, com o objetivo de capacitar os servidores para a utilização do material da OPET e da plataforma Inspira.

Na manhã desta quinta-feira (07), o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, acompanhado da secretária da pasta, Cristiane Cesária Pablos Rossetti, acompanharam parte das ações. “É importante aprimorar o conhecimento dos nossos professores, que aplicam isto na sala de aula. Temos investido em capacitação e cursos, valorizando os profissionais”, disse Onofre.

continua após publicidade .

As atividades contam com a presença de 23 instrutores da editora OPET, entre eles Kelly Lotz, supervisora regional. Na primeira etapa, o encontro trouxe materiais como: Coleção Entrelinhas - Educação Infantil - Berçário a Infantil V; Coleção Caminhos e Vivências - Ensino Fundamental I - 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental; Plataforma OPET/Inspira - Plataforma de Ensino Digital; Coleção.

O cronograma de atividades e capacitações para os profissionais da educação marca o início do recesso escolar em todas as Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIS’s) – como prevê o calendário escolar 2022.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

Siga o TNOnline no Google News