Professores passam por capacitação de Robótica

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou na última semana uma capacitação para 41 professores do ensino fundamental voltada para a disciplina de Robótica. Desse total, 13 professores passaram pela formação inicial e 28 participaram da formação avançada.

O encontro aconteceu no salão paroquial da Igreja Santo Antônio e foi ministrado pela equipe da empresa Brink Mobil, através dos professores Caio Miguel Casbianco Teixeira e Fernanda Martha Rossetto, juntamente com a coordenadora de Tecnologias Educacionais Silvana do Roccio Zilli, da empresa Brink Mobil.

Segundo o secretário da pasta, Luiz Roberto dos Santos, o professor Peta, o curso envolveu toda a metodologia do material Kit 1 e Kit 2 da Robótica. “ Foi trabalhado a metodologia das aulas, conceituação técnica sobre os componentes eletrônicos dos kits da robótica e explicação detalhada de cada elemento básico, com materiais alternativos, seguindo uma base do trabalho desenvolvido no concurso da mascote”, disse.

Na última semana a Semed realizou a premiação do Concurso do Mascote da Robótica, no Cine Teatro Mauá. No decorrer deste ano, a Educação propôs o concurso do mascote robô - amigo do Brink, para os professores de Róbotica e seus alunos em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente. O objetivo do projeto visou o desenvolvimento de ações pedagógicas que permitiram ao estudante a participação efetiva, em período de ensino remoto.

Desta forma, desenvolvendo a criatividade e habilidades, sensibilizando alunos, pais e comunidade sobre a importância da preservação do meio ambiente, através da criação de um mascote. Seis alunos e seus professores foram os grandes finalistas da noite.