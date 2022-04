Da Redação

Professores de Arapongas propõem o Projeto Horta do Futuro

Nesta quarta-feira (16), um grupo de professores da cidade de Arapongas, juntamente com os secretários da Educação, Luiz Roberto dos Santos, e do Meio Ambiente, Renan Rodrigues Manoel, apresentaram para o prefeito Sérgio Onofre o Projeto Horta do Futuro - Educação, Saúde e Tecnologia.

A proposta tem como objetivo conscientizar a comunidade escolar a respeito da importância de uma alimentação saudável, com foco no ensino da robótica, preservação ambiental e técnicas agrícolas.

De acordo com a Prefeitura de Arapongas, o projeto será introduzido primeiramente nas escolas municipais Presidente Getúlio Vargas, na Vila Sampaio, e Nereide de Souza Camargo, no Centauro.

Na primeira etapa, será abordado em sala de aula, na disciplina de Robótica, o conteúdo “Projeto Trator de Arado”, para reconhecer a importância da agricultura na vida das pessoas e de que forma a tecnologia contribui para a produção agrícola. Nesse conteúdo, será sugerido aos alunos que a implantação de uma horta em que eles sejam produtores vai permitir que vivenciem as etapas do plantio ao cultivo de hortaliças.



O projeto detalha a partir disso outras nove etapas, com o passo a passo até a implantação da horta, o cultivo e o encaminhamento para a cozinha da escola, onde a colheita poderá servir de complemento para a merenda ou em receitas apresentadas pelos próprios alunos. Segundo as professoras, uma vez por semana, na disciplina de Ciência/Robótica, os alunos poderão usar o kit robótico na montagem de projetos, tendo demandas da horta como problemática. Exemplo é a irrigação, com sistema de atuadores, sensores ou controladores.

Eduardo Carriça, agricultor e design gráfico de Sabáudia, dará assessoria na implantação do projeto. Ele é o responsável pela Terra Planta – Sistemas Agroflorestais na Fazenda Santa Rosa, em Sabáudia. “Achei fantástico esse projeto. Esse modelo de compartilhar ações e conhecimento é muito importante, até porque cada escola tem as suas particularidades e vai poder se aperfeiçoar a partir dos seus próprios problemas”, afirmou o prefeito Sérgio Onofre. Ele pediu aos secretários Peta e Renan que seja dada sequência no projeto, colocando-se também à disposição.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.