Professores da Escola Rural de Arapongas participam de encontro

da Escola Municipal Rural São Carlos, de Arapongas

Professores da Escola Municipal Rural São Carlos, de Arapongas, norte do Paraná, participaram de um encontro regional na última sexta-feira (4) com palestras e troca de experiências com profissionais de outros municípios.

O encontro foi realizado para agregar conhecimento e reflexões que vêm de encontro com o projeto 'União Faz a Vida', promovido pela Secretaria Municipal de Arapongas e desenvolvido na escola.

Na Escola Rural, dois professores criaram projetos no programa 'União Faz a Vida', entre eles está a professora e supervisora Gislaine Krupniski que desenvolve jogos na alfabetização com o 1º ano. "Nós desenvolvemos atividades do projeto durante todo esse ano.

Segundo ela, o encontro foi um momento de compartilhar experiências e de aprendizado. Além de professores da rede municipal de Arapongas, o encontrou contou com docentes de outras cidades da região que contou com palestras.

