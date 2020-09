Professor sofre ferimentos após acidente entre Apucarana e Arapongas - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Um professor de 25 anos, que tem familiares em Apucarana, se envolveu em um acidente na noite de domingo (9) na BR-369. Ele foi socorrido pelo Samu e levado até o Honpar em Arapongas.

Conforme socorristas, o professor Artêmio Cassol Neto estava sozinho no carro e bateu a cabeça . A princípio o professor perdeu o controle da direção após ser fechado por um veículo.

O professor então perdeu o controle da direção, bateu contra a defensa metálica e depois capotou. O pai dele foi té o local e disse que o filho retornava para Londrina, após passar o domingo com a família.

O professor é bastante conhecido em Apucarana, pois também trabalha em uma instituição particular da cidade. O acidente aconteceu próximo do Trópico de Capricórnio. As causas serão apuradas.

O professor segue internado no Honpar.