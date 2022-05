Professor morre ao bater em árvore em estrada de Arapongas

Da Redação

O motorista de um veículo, modelo Fiat Linea, morreu na manhã desta quarta-feira (11), ao colidir de frente com uma árvore, em uma estrada rural de Arapongas. Os Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados por volta das 9h30 para atender o acidente. O condutor estava vestido com roupas de trilha de moto e até capacete, informaram os socorristas.

O motorista foi identificado pelas autoridades que atenderam a ocorrência. É Cláudio de Andrade, de 36 anos. A vítima era professor da rede municipal de educação de Arapongas. Ele lecionava na Escola Rural José Monteiro.

A colisão aconteceu na Estrada do Bule, uma estrada rural bastante conhecida na cidade e região, de acesso a cachoeiras. As causas do acidente ainda não são conhecidas. Ao que tudo indica, o veículo saiu da pista num trecho de reta e bateu de frente com uma árvore, na margem da estrada. "É uma estrada tranquila, não estava chovendo e ele acabou colidindo contra a única árvore que existe dentro de vários metros da estrada, não tem nenhum sinal de frenagem ou derrapagem, outra coisa que chamou atenção da equipe, o condutor usava vestimenta de motoqueiro, de trilha, macacão, capacete, foi uma colisão tão forte que danificou toda frente, acionou o airbag , estourou até o cinto de segurança", repassou o condutor socorrista Rogério Fernandes.

A Polícia Civil, o Instituto de Criminalista e o Instituto Médico Legal (IML) foram chamados. Conforme apurou a reportagem, no momento do acidente o professor estava a caminho da escola. Claudio atualmente era professor municipal, já lecionou em várias escolas de Arapongas. Ele atuava também como instrutor e educador físico, além de ser envolvido em vários esportes O professor era muito conhecido na cidade e querido por todos.