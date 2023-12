Proerd forma 1.310 alunos da rede municipal de Arapongas

Na noite da última quinta-feira, 30, o ginásio de Esportes Luiz. A Zin foi palco da formatura do Programa Educacional de Resistência às drogas (Proerd), uma parceria da Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Educação. Ao todo, 1.310 estudantes dos 5º anos da Rede Municipal de Ensino completaram o programa. A solenidade contou com a presença prefeito Sérgio Onofre, do secretário de Governo, Rafael Cita, secretário da Segurança Pública e Trânsito, Paulo Argati, da secretária da Educação, Cristiane Rossetti, do comandante da 7ª CIPM, major Alesandro Wolski, comandante da 4ª Companhia de Patrulha Escolar Comunitária de Londrina, capitão Renan Prado, os instrutores Proerd, cabo Silva, soldado Mendes, soldado Serafim e soldado Aline, além de vereadores da base aliada, diretores e professores.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: GMs em curso de formação participam de ato cívico no Paço Municipal

Por mais um ano, Onofre enalteceu todo o trabalho executado entre os estudantes, resgatando e fortalecendo importantes valores para a formação de cidadãos e cidadãs. “Vemos o carinho e respeito que os alunos têm com seus instrutores. Parabenizo toda a dedicação da soldada (PM) Aline e soldado (PM) Serafim. E aos alunos por todo este aprendizado”, disse o prefeito Sérgio Onofre.

continua após publicidade

Reforçando o compromisso com a educação, segurança e cidadania, o capitão Prado, desejou todo o sucesso aos alunos. “Que vocês levem tudo o que aprenderam para o resto de suas vidas. E que possam multiplicar todo o conhecimento com os amigos, familiares e comunidade”, disse.

Por fim, a secretária da Educação, Rossetti, falou sobre a satisfação de mais uma formatura do Proerd. “Foi lindo ver a dedicação de todos os envolvidos. Isso nos faz seguir priorizando uma educação municipal de qualidade”, salientou.

DESTAQUES

continua após publicidade

Como nos anos anteriores, os alunos destaques foram reconhecidos e premiados com bicicletas e medalhas. Além disso, os professores e instituições também merecidamente agraciadas pelas autoridades.

Para encerrar, um dos momentos mais importantes da noite, o Juramento Proerd, orientado pelo grupo de monitores. Em um grande coro, os alunos formalizaram a cerimônia com os seguintes dizeres: “Eu, aluno proerd, prometo a mim mesmo, aos meus pais, aos meus professores, à comunidade e autoridades aqui presentes, a ficar sempre longe das drogas, da violência. Assim eu prometo. Viva o Proerd!

Todos os alunos foram certificados.

Siga o TNOnline no Google News