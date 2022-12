Proerd forma 1 mil alunos da Rede Municipal de Ensino em Arapongas

Da Redação

Com uma grande festa realizada na noite desta quinta-feira (1º), no Ginásio de Esporte Luiz Augusto Zin, o Programa Educacional de Resistência às drogas (Proerd,) em parceria com a Secretaria de Educação de Arapongas, realizou a formatura de 1.000 alunos dos 5º anos, de 19 Escolas da Rede Municipal de Ensino.

A solenidade contou com a presença do prefeito, Sérgio Onofre, do vice-prefeito, Jair Milani, do secretário da Segurança Pública e Trânsito, Paulo Argati, da secretária da Educação, Cristiane Rossetti, do subcomandante da 7ª CIPM, 1º Tenente Jefferson Schelbauer, do comandante da 4ª Companhia de Patrulha Escolar Comunitária de Londrina, 1º tenente Renan Prado, os instrutores Proerd, cabo Silva, soldado Mendes, soldado Serafim e soldado Aline, além de vereadores da base aliada, diretores e professores.

Onofre parabenizou todos os envolvidos neste grande programa que alia educação e segurança aos jovens. “Temos orgulho de ter retomado este projeto espetacular ainda no nosso primeiro ano de mandato. Investir nas nossas crianças, ensina-las o caminho do bem, tornando-as cidadãos e cidadãs conscientes. O Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária – BPEC, faz um excelente trabalho e, após um período de suspensão do programa, por conta da pandemia, ver este retorno é maravilhoso. O envolvimento dos instrutores, alunos, professores e famílias. Estamos no caminho certo”, disse.

O tenente Renan Rodrigues Prado, enalteceu a importância das atividades desenvolvidas ao logo do ano letivo. “Precisamos evitar a entrada da violência e das drogas na vida de nossas crianças. E é desta forma que o Proerd atua. Quero aqui frisar a qualidade de nossos instrutores, que criam laços sólidos com as nossas crianças. Além do grande apoio que o município de Arapongas nos oferece. Um dia muito feliz”, frisou.

A secretária da Semed, Rossetti, também se mostrou satisfeita com o resultado. “Um trabalho lindo. Uma semente que foi plantada agora e que dará bons frutos no futuro. Vamos continuar com o Proerd, fortalecendo cada vez mais essa parceria”, falou.

Durante o transcorrer do programa, como parte das atividades em sala de aula, os alunos produziram textos voltados ao lema do Proerd: “Ficar sempre longe das drogas, da violência”. Os alunos, professores e instituições foram premiados com o recebimento de bicicletas, entregue pelas autoridades.

Para encerrar, um dos momentos mais importantes da noite, o Juramento Proerd, orientado pelo grupo de monitores. Em um grande coro, os alunos formalizaram a cerimônia com os seguintes dizeres: “Eu, aluno Proerd, prometo a mim mesmo, aos meus pais, aos meus professores, à comunidade e autoridades aqui presentes, a ficar sempre longe das drogas, da violência. Assim eu prometo. Viva o Proerd!"

A entrega de todos os certificados será concedida diretamente nas Escolas Municipais.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

