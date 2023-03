Procurados pela Justiça são presos em Arapongas

Da Redação

Três homens que eram procurados pela Justiça foram presos em Arapongas, norte do Paraná, nesta quinta-feira (23). Os detidos estão envolvidos com roubos e tráfico de drogas.

A equipe Rotam da Polícia Militar (PM) realizava patrulhamento pela Rua Rolinha e abordou homens que estavam na Praça do Cemitério. Um deles era procurado pela Justiça, tinha contra ele um mandado de prisão pelo artigo 157, roubo. Ele foi preso e levado para a cadeia de Rolândia.

No começo da noite, a equipe do Serviço Reservado P2 abordou um homem no centro da cidade. Contra ele também havia um mandado de prisão pelo crime de roubo. O rapaz também foi levado para a cadeia de Rolândia.

A Guarda Municipal (GM) também prendeu um procurado pela Justiça. A equipe estava qualificando usuários de entorpecentes que ficam na Praça Matriz e percebeu que o suspeito tentava esconder o rosto.

Ele foi abordado e repassou o nome do irmão. A GM percebeu que o suspeito estava mentindo e descobriu que contra ele havia dois mandos de prisão, um pelo crime de tráfico de drogas, outro por ser foragido do sistema prisional de Londrina.



O rapaz foi preso novamente e levado para a cadeia de Rolândia.

