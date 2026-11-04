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Procurado por dever pensão alimentícia é preso em Arapongas

Ação foi realizada pela equipe Getam, durante patrulhamento de rotina na região do parque industrial

Escrito por Da Redação
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Procurado por dever pensão alimentícia é preso em Arapongas
Autor Foto: GM

A Guarda Municipal (GM) de Arapongas prendeu, no início da noite desta terça-feira (3), um motorista que estava com um mandado de prisão em aberto pelo não pagamento de pensão alimentícia. A ação foi realizada pela equipe Getam, durante patrulhamento de rotina na região do parque industrial da cidade.

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A abordagem aconteceu por volta das 18 horas, nas proximidades da Expoara. Os agentes avistaram o suspeito dirigindo um veículo modelo Volkswagen Virtus e realizaram a parada utilizando os sinais luminosos e sonoros da viatura. Segundo a corporação, os guardas já sabiam da situação judicial do indivíduo.

"No final da tarde, já início da noite, por volta das 18 horas, a equipe em patrulhamento nas imediações do parque industrial, mais precisamente nas proximidades da Expoara, visualizou um veículo Virtus e a equipe já tinha conhecimento que o condutor desse veículo possuía um mandado de prisão em aberto", detalhou o guarda municipal Josevaldo.

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O motorista não reagiu à abordagem e acatou as ordens da equipe. No local, ele foi oficialmente notificado sobre o documento expedido pelo Poder Judiciário.

"Foi procedida, então, a abordagem desse veículo com sinais sonoros e luminosos, o condutor acatou a abordagem e foi lhe dada ciência a respeito dos fatos, ele foi informado sobre o mandado de prisão. Mandado de prisão esse que é por pensão alimentícia. E após ser dada ciência ao condutor, ele foi conduzido até o CCA, ficando à disposição da Justiça para adoção das medidas cabíveis", completou o GM.

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