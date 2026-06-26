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FORAGIDO

Procurado pela Justiça por crime de receptação é preso em Arapongas

Ação conjunta entre equipes da Polícia Militar localizou o suspeito no Jardim do Café após trabalho de monitoramento

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.06.2026, 08:55:44 Editado em 26.06.2026, 08:55:40
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Procurado pela Justiça por crime de receptação é preso em Arapongas
Autor Foto: Ilustrativa Pixabay

Um homem que estava foragido da Justiça foi preso no início da noite de quinta-feira (25), no bairro Jardim do Café, em Arapongas. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de receptação.

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A captura foi realizada pela equipe da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) e contou com o suporte fundamental do setor de inteligência da Polícia Militar (7ª CIPM). Após receberem informações sobre o paradeiro do suspeito, as equipes realizaram o monitoramento estratégico do local até o momento exato da abordagem.

Durante a checagem dos documentos nos sistemas criminais, os policiais confirmaram a ordem de prisão expedida pelo Poder Judiciário. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido imediatamente à Casa de Custódia de Arapongas, onde permanece à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

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ARAPONGAS FORAGIDO JUSTIÇA POLICIA MILITAR Prisão receptação
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