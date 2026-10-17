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Procurado pela Justiça de Londrina é preso pela PM em Arapongas

A captura ocorreu no Jardim Lorena durante a Operação Sentença da Polícia Militar

Escrito por Da Redação
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Procurado pela Justiça de Londrina é preso pela PM em Arapongas
Autor Homem foi encaminhado para a cadeia - Foto: Reprodução

Um homem que estava com um mandado de prisão em aberto foi detido pela Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (16), em Arapongas. A abordagem aconteceu na Rua Codornix, no Jardim Lorena.

-LEIA MAIS: Lona de R$ 1 mil é furtada de trailer no centro de Arapongas

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A prisão ocorreu enquanto a equipe realizava patrulhamentos da chamada "Operação Sentença". Os policiais notaram o indivíduo na via pública e decidiram pará-lo para averiguação. Ao checarem a documentação no sistema, as autoridades confirmaram que havia uma ordem de prisão expedida contra ele pela Vara de Execuções Penais de Londrina.

O homem foi imediatamente informado sobre os seus direitos e preso no local. Na sequência, ele foi encaminhado para a Casa de Custódia de Arapongas, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento de sua pena.

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ARAPONGAS Londrina MANDADO DE PRISÃO Operação Sentença POLICIA MILITAR Prisão
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