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POLICIAL

Procurado com mandado de prisão tenta fugir da GM e vai preso no Araucária

Suspeito tentou fugir e acessar o quintal de uma residência, mas foi contido antes de conseguir escapar

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.06.2026, 11:13:59 Editado em 21.06.2026, 11:13:54
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Procurado com mandado de prisão tenta fugir da GM e vai preso no Araucária
Autor O homem foi encaminhado à Casa de Custódia de Arapongas - Foto: Divulgação/GM

A Guarda Municipal (GM) de Arapongas (PR) prendeu um homem na manhã deste sábado (20), por volta das 11h45, no Jardim Araucária. A abordagem ocorreu durante patrulhamento de rotina.

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Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir e acessar o quintal de uma residência, mas foi contido antes de conseguir escapar. Após consulta ao sistema, os agentes confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto expedido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, comarca de Faxinal.

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Durante a ação, um aparelho celular foi apreendido. O homem foi encaminhado à Casa de Custódia de Arapongas, onde permanece à disposição da Justiça.

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