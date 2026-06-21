Procurado com mandado de prisão tenta fugir da GM e vai preso no Araucária

A Guarda Municipal (GM) de Arapongas (PR) prendeu um homem na manhã deste sábado (20), por volta das 11h45, no Jardim Araucária. A abordagem ocorreu durante patrulhamento de rotina.

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Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir e acessar o quintal de uma residência, mas foi contido antes de conseguir escapar. Após consulta ao sistema, os agentes confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto expedido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, comarca de Faxinal.



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Durante a ação, um aparelho celular foi apreendido. O homem foi encaminhado à Casa de Custódia de Arapongas, onde permanece à disposição da Justiça.