Procon fiscaliza 26 postos de combustíveis em Arapongas

Em uma nova etapa, o Procon Arapongas fiscalizou postos de combustíveis nesta semana, em uma ação junto à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), para aferições de qualidade e quantidade despejada de combustíveis. No total, foram fiscalizados oito estabelecimentos, finalizando todos os postos de combustíveis da cidade. Na primeira semana do mês, foram fiscalizados 18 dezoitos postos. Somados aos locais desta semana, somaram-se 26 estabelecimentos.

"Dos testes de qualidade e quantidade realizados não foram encontradas irregularidades em nenhum estabelecimento da cidade. Todos os combustíveis analisados encontravam-se dentro dos padrões estabelecidos por lei, seja em relação à cor, ao aspecto, à densidade e à quantidade de etanol na mistura da gasolina. Também não houve irregularidades nos testes de vazão, estando as bombas de combustíveis em conformidade com a legislação vigente”, confirmou o diretor executivo do Procon Arapongas, Gabriel Esper.

Ele salientou ainda que existe uma determinação legal acerca da mistura de etanol na gasolina, devendo haver no mínimo 20% (vinte por cento) e no máximo 27% (vinte e sete) por cento de etanol na combustível gasolina.

O Procon de Arapongas reitera que está à disposição da população para o esclarecimento de dúvidas e, frisa que todos os postos de combustível do município foram fiscalizados, não se vislumbrando qualquer alteração ou adulteração nos combustíveis. “ Esclarecemos, ainda, que as análises colhidas pela Polícia Científica ainda estão passando por estudos”, finaliza Esper.

Informações, dúvidas, esclarecimentos ou irregularidades o consumidor pode entrar em contato com o Procon Arapongas, pelo telefone: 3902-1173.