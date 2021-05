Procon de Arapongas realiza fiscalização em mercados

Continua após publicidade

O Procon de Arapongas iniciou nesta quinta-feira, (27) a fiscalização nos mercados e supermercados do município. A operação busca averiguar se os estabelecimentos seguem as normas de exposição correta dos preços dos produtos e se obedecem a comercialização de itens que estão dentro da validade.

De acordo com o coordenador executivo do Procon, Gabriel Esper, a fiscalização começou nesta semana, e será estendida no decorrer das semanas. “ Iniciaremos com a fiscalização de um a dois mercados por dia, objetivando fiscalizar todos os supermercados de Arapongas. No primeiro dia de fiscalização, foi possível vislumbrar irregularidades no mercado e, por consequência foi realizada a apreensão de diversos produtos vencidos. Por esta razão, foi confeccionado termo de apreensão dos produtos, bem como orientou-se o responsável do mercado no sentido de estar mais atento à data de validade dos produtos”, disse.

Solicitação junto à ANP

Além da fiscalização dos mercados, o Procon de Arapongas fez uma solicitação, nesta quinta-feira, 27, à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) - competente por promover a fiscalização dos postos de combustíveis. Segundo Esper, a solicitação busca uma fiscalização de campo conjunta, a fim de averiguar eventual discrepância de preços regionais, qualidade dos combustíveis, bem como adulteração das bombas de combustível.