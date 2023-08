Procon de Arapongas orienta para as compras do Dia dos Pais; confira

O Procon de Arapongas, no norte do Paraná, realizou nesta quinta-feira (10) diversas pesquisas e repasses de informações no comércio da cidade. A ação teve como objetivo orientar os lojistas e consumidores sobre as vendas e compras de presentes para o Dia dos Pais, que será comemorado neste domingo (13).

Fabiani Barbist, coordenadora do Procon Arapongas, reforçou que a ação aconteceu para garantir uma compra segura, sem nenhum tipo de transtorno para ambas as partes. A coordenadora afirmou que também foram feitas orientações sobre a exposição correta dos preços dos produtos nas vitrines.

"Sabemos que o momento leva o consumidor às ruas, por isso é importante que tudo transcorra bem para os lojistas e consumidores", salientou. Ela acrescentou, diretamente aos consumidores, que é importante comparar os valores, tanto entre lojas físicas como no ambiente virtual.

O Procon de Arapongas ainda fornece uma outra dica: atenção aos prazos e direitos quanto a troca de peças. Por fim, o araponguense também deve se atentar para a compra de itens originais de determinados produtos.

Denúncias e informações

Outras informações podem ser obtidas no Procon Arapongas, situado na Rua Tico-tico, nº 877, na Vila Natal. O contato pode ser feito por meio do telefone 3902- 1173 ou 151.

