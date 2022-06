Procon de Arapongas orienta e notifica postos de combustíveis; entenda

Nesta terça-feira (14), o Procon notificou 27 postos de combustíveis da cidade, orientando os locais sobre a Lei nº 5.084, de 30 de maio de 2022

Da Redação

Atualização: 14 de junho, 2022, às 17:26

fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas

A nova lei é de autoria do vereador Major Arduin e está em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/1990