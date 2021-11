Da Redação

Procon Arapongas participa de visita técnica em Umuarama

Na tarde desta sexta-feira (26), a equipe do Procon de Arapongas realizou uma visita na sede do Procon de Umuarama. O encontro promoveu troca de experiências e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pelo órgão.

“O Procon de Umuarama é referência no Paraná, nos quesitos de estrutura, atendimento e fiscalização. Aqui, trata-se de uma Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, por isso, nossa vinda é muito válida”, disse o coordenador do Procon Arapongas, Gabriel Esper.

Ainda segundo ele, o intuito é de cada vez mais implementar novas práticas e promover um melhor atendimento para a população de Arapongas.

A visita contou com a presença do secretário municipal de proteção e defesa do consumidor, Deybson Bitencourt Barbosa, e da Chefe de Divisão de Atendimento e Fiscalização, Beatriz de Souza Silva.