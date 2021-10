Da Redação

Procon Arapongas não atende entre 25 a 29 de outubro

O Procon Arapongas informa nesta quinta-feira (21), que entre os dias 25 a 29 de outubro, o local não estará aberto para atendimento. Neste período, toda a equipe participará em treinamento para implantação do novo sistema do Governo Federal, o ProConsumidor.

continua após publicidade .

A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor trouxe várias novidades a fim de melhorar a tecnologia utilizada no atendimento, e mudanças necessárias para atender as demandas.

Sindec pela plataforma ProConsumidor é uma dessas mudanças, que visa facilitar tanto o acesso do consumidor quanto a solução das demandas por parte das empresas.

continua após publicidade .

Em caso de dúvidas entre no site procon@arapongas.pr.gov.br ou ligue para o telefone (43) 3902-1173.