Procon Arapongas e ANP realizam fiscalização em postos de combustíveis

Em uma ação conjunta realizada nesta quarta-feira (17), o Procon de Arapongas e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil (ANP) fiscalizaram postos de combustíveis do município. A finalidade foi para apurar a qualidade dos produtos comercializados.

Nesta primeira etapa, cinco postos foram inspecionados por meio de coleta. Agora, o Procon Arapongas dará continuidade para alcançar 100% dos postos da cidade. “Inicialmente, obtivemos resultados positivos nesses primeiros cinco postos com a verificação in loco, sem qualquer tipo de alteração nos combustíveis. No decorrer dos próximos dias, a operação vai seguir por meio da nossa equipe de fiscalização”, falou a coordenadora do Procon Arapongas, Fabiani Barbist. A Guarda Municipal de Arapongas (GMA) também acompanhou as fiscalizações.

Em março deste ano, o Procon de Arapongas já havia anunciado um possível convênio junto à ANP para facilitar e otimizar as fiscalizações.

DENÚNCIAS E INFORMAÇÕES

Outras informações podem ser obtidas no Procon Arapongas - situado na Rua Tico-tico, 877 – Vila Natal. Telefone: 3902- 1173 ou 151.

VOCÊ SABIA?

Durante uma ação de fiscalização em um posto, os fiscais da ANP verificam a qualidade dos combustíveis (se estão dentro das especificações da ANP), itens referentes a exigências de segurança e de proteção ao meio ambiente, prestação de informações corretamente ao consumidor, documentação, entre outros itens relacionados ao cumprimento das normas da Agência.

O combustível é considerado não-conforme quando há desvio em relação a qualquer um dos itens da especificação definida pela ANP para o produto. Atenção: A adulteração é a adição ilegal de qualquer substância ao combustível. O produto não-conforme não é necessariamente resultado de adulteração proposital, podendo ser resultante de contaminação.Os resultados das ações de fiscalização da ANP são públicos e podem ser acompanhados no Painel Dinâmico da Fiscalização do Abastecimento.

Saiba mais: https://www.gov.br/anp/pt-br

