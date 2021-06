Procon apreende 400 itens vencidos em supermercado; assista

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O Procon de Arapongas intensificou as fiscalizações em mercados e supermercados nas últimas semanas. Ao todo, 20 estabelecimentos que fornecem produtos do ramo alimentício receberam as visitas dos fiscais. Assista:

tnonline

Os serviços visam a averiguação se os estabelecimentos estão regulares quanto à exposição correta dos preços de produtos e, especialmente, se estão em conformidade com comercialização dos itens – dentro da validade específica.



Segundo o coordenador executivo do Procon, Gabriel Esper, 400 itens fora da validade foram apreendidos, além de lavrarem 18 autos de apreensão.

“Estamos batendo firme nessa questão, desde as últimas semanas. O objetivo é o de também levar informação e orientação aos proprietários desses estabelecimentos. Contudo, ainda nos deparamos com diversos produtos vencidos e, que estavam sendo comercializados. Uma prática irregular. Todos esses produtos foram apreendidos, tendo o descarte correto. Existem casos que os produtos são incinerados”, explicou.

Esper ainda orienta que o consumidor deve estar atento, e em casos de irregularidade, entrar em contato com o Procon Arapongas, pelo telefone: 3902-1173.