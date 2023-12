Problemas eletromecânicos afetam abastecimento em bairros de Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Sanepar informou que na manhã deste domingo (24) ocorreram problemas eletromecânicos no poço que abastece Arapongas. Por causa disto pode ocorrer oscilação de pressão e falta de água na região do Perobas, Araucárias e Jardim Interlagos.

continua após publicidade

Manobras na rede de distribuição e caminhões-pipa vão auxiliar na recuperação do abastecimento. A previsão é que a normalização do sistema ocorra gradativamente ao longo do dia.

-LEIA MAIS: Abastecimento de água é retomado em 4 cidades da região após temporal

continua após publicidade

A orientação é para que se faça uso racional da água, sem desperdício, priorizando a alimentação e a higiene pessoal.

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile e veja no site www.sanepar.com.br.

Siga o TNOnline no Google News