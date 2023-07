Primeiro jogo de Futebol Americano de Arapongas acontece neste domingo

Arapongas recebe neste domingo (30), o 1º Jogo de Futebol Americano da sua história. O evento será promovido pelo time de Futebol Americano do município, Arapongas Golden Phoenix, contando com o apoio da Prefeitura Municipal – por meio da Secretaria de Esporte. Conforme a organização, a disputa será contra o time Campo Mourão Black Rams. A expectativa é reunir 800 pessoas.

A disputa oficial acontece no Campo do antigo Sesi (Av. Maracanã, 3260 - Vila Bernardes); o acesso ao campo será pela Rua Cegonha. A abertura dos portões será a partir das 12h. O jogo será iniciado às 14h00, com entrada gratuita. O evento contará também com espaço para a recreação das crianças e praça de alimentação.

TRANSMISSÃO AO VIVO E NARRAÇÃO NO LOCAL

Além disso, a organização do evento informa que o jogo será transmitido pela Triplay, além da narração presencial com profissionais da área.

Conheça mais sobre Associação Atlética Arapongas Golden Phoenix

O Arapongas Golden Phoenix é um time de Futebol Americano do município e que completa dois anos em 2023. Atualmente, a equipe se tornou uma Associação Atlética, contendo mais de 60 atletas. Desse total, 14 diretores e seis membros da comissão técnica. Todos atuam de maneira voluntária no projeto.

Em 2022, nos primeiros passos do empreendimento, parte do elenco disputou o Campeonato Paranaense de Futebol Americano - pela equipe do Maringá Pyros. Conquistando o título do norte do estado e alcançando as semifinais da competição; igualando a melhor marca já obtida pela equipe maringaense.

Já em 2023, abrindo mão de competir no primeiro semestre e optando por criar raízes mais sólidas, o grupo teve a oportunidade de treinar e jogar pela equipe do Londrina Bristlebacks. Parceria esta que rendeu mais um título: o Pinhão Bowl V (equivalente ao título de melhor equipe do interior do estado).

