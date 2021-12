Primeiras esculturas da Praça Mauá são entregues

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas divulgou nesta sexta (03), que duas esculturas do artista Cleir Ávila Ferreira Júnior, instaladas na Praça Júlio Junqueira – conhecida por Praça Mauá, já foram finalizadas.

São duas araras, que já estão chamando a atenção das pessoas que passam pelo local. Ao todo, 11 peças estão sendo instaladas em seus pontos fixos e, dessas, três já passaram pela etapa de concretagem.

Segundo Cleir Ávila, a próxima a ser entregue é a araponga instalada na Avenida Arapongas com a Rua Rouxinol. Na outra semana, outra escultura da ave localizada na Avenida Arapongas, em frente à empresa Todimo.

O prefeito Sérgio Onofre acompanhou na quinta-feira, 02, a entrega das obras na Praça Mauá.

“É um trabalho impecável e que ficou como esperávamos. As nossas esculturas trazem mais força e simbologia para a nossa cidade, considerada a ‘Cidade dos Pássaros’. Tudo muito lindo. Obras para a população apreciar e também cuidar, para valorizarmos os nossos espaços públicos”, salientou.

CUIDADOS

Cleir Ávila salienta que as esculturas são feitas com material resistente. “Elas são feitas para durar muitos anos, a exemplo de trabalhos que já executamos em outros municípios. Porém, recomendamos alguns cuidados. O principal deles é que as pessoas não subam nas esculturas”, adverte o artista.

Alguns pais querem colocar os filhos em cima dos pássaros e mesmo adultos querem subir no suporte a fim de tirar fotos para as redes sociais. Além de possíveis danos às esculturas, algumas crianças podem cair e se machucar.