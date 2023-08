Primeira turma de servidores municipais conclui Curso Básico de Libras

Na última semana, a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, concluiu o Curso Básico de Libras, através do projeto “A comunicação está em suas mãos” com a formação da primeira turma, que reuniu 40 servidores municipais.

continua após publicidade

A iniciativa é realizada por meio do Centro Municipal Especializado (Cemear), contando com o apoio do curso de Design Gráfico da Universidade Estadual de Londrina - “O encerramento foi marcado por muitas emoções e aprendizados, pois 40 servidores finalizaram a formação totalizando 40 horas de capacitação por meio de aulas semanais entre os meses de fevereiro a agosto” - disse a coordenadora do Cemear, Kátia Messerlian.

Foto por Da Redação

continua após publicidade

Ainda conforme o Semear, o Curso Básico de Libras teve como objetivo proporcionar aos alunos um contato com a Língua Brasileira de Sinais e as noções básicas de uma comunicação inicial com os surdos e os usuários da língua brasileira de sinais. Todo o aprendizado promove também o respeito, a compreensão e a comunicação entre surdos e ouvintes, buscando a ampliação e inclusão social e acessibilidade em Libras em setores que contam com o atendimento ao público.

Foto por Da Redação

Nova Turma:

Uma nova turma do curso de Libras terá início nesta sexta-feira (18), tendo como público-alvo os professores da rede municipal de Arapongas.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

Rede Municipal:

No mesmo sentido, o “Libras na Escola” é voltado na aplicação de atividades específicas da linguagem gestual-visual para alunos da Rede Municipal. Em sua primeira fase, as atividades são aplicadas para estudantes dos 1º, 2º e 3º anos e uma turma de 4º ano, nas escolas municipais Dr. Antônio Grassano Jr, Padre Germano Mayer, Júlio Savieto e Escola Municipal Aleydah Costa Santos Oliveira. Ao todo, serão 21 vídeo-aulas. Segundo a Secretaria de Educação, o ensino em Libras deve ser ampliado para mais escolas a partir de 2024.

Siga o TNOnline no Google News