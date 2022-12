Primeira escola cívico-militar do PR certifica alunos em Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os 71 alunos certificados em evento nesta segunda-feira (12), na escola

A Escola Municipal Drª Maria Hercília Horácio Stawinski, na zona sul de Arapongas, realizou na noite desta segunda-feira (12), a formatura das turmas dos 5º anos que concluíram a disciplina cívico-militar. Ao todo, 71 alunos foram certificados.

continua após publicidade .

A Escola Maria Hercília é a primeira da Rede Municipal em todo o Paraná a implementar o ensino cívico-militar para os alunos do 1º ao 5º ano. Neste ano, 370 alunos com idade entre 06 a 10 anos tiveram a disciplina, que apresenta um conceito de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa, com a participação do corpo docente da escola e apoio dos militares.

LEIA MAIS: Arapongas encerra campanha internacional "16 dias de ativismo"

continua após publicidade .

O subtenente Antônio José da Silva, diretor disciplinar, reforçou a importância do trabalho executado ao longo do ano letivo. “Muita alegria e satisfação ver nossos alunos dando um passo tão positivo. Isso reforça que estamos no caminho certo. Agradeço a toda a equipe da escola Drª Maria Hercília, e a equipe disciplinar cívico-militar. Estamos entusiasmados para o próximo ano. E que, nossos alunos, levam para suas vidas todo o aprendizado adquirido”, disse.

O ato contou com a presença dos professores, equipe pedagógica, instrutores da disciplina cívico-militar, pais, comunidade em geral e o vereador Cecéu, representante da região.

continua após publicidade .

NOVA IMPLANTAÇÃO

Em outubro deste ano, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, anunciou a implantação da disciplina cívico-militar na Escola Municipal Alzira Horvatich, na região do Conjunto Flamingos. Seguindo os mesmos moldes, a disciplina vai atender os alunos do 1º ao 5º ano, a partir de 2023.

continua após publicidade .

A proposta foi bem aceita pela comunidade. Os pais ou responsáveis pelos alunos receberão no momento da rematrícula o “Termo de Recebimento do Regimento Escolar”, onde devem assinar se estiverem de acordo com toda a metodologia e normas a serem aplicadas dentro da disciplina cívico-militar no Ano Letivo 2023.

As informações serão encaminhas por meio de bilhete – junto ao material dos alunos. Além disso, um material impresso, o “Manual do Aluno”, também será encaminhado, contendo regras e orientações para o dia-a-dia escolar com a nova disciplina.

Siga o TNOnline no Google News