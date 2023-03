PRF e Prefeitura de Arapongas alinham campanha de trânsito

Da Redação

Reunião aconteceu nesta quinta

Na última quinta-feira, 09, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, acompanhado do secretário de Segurança Pública de Trânsito (Sestran), Paulo Argati, recebeu o chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Londrina, Vinícius Silva. Na oportunidade, Silva apresentou o projeto “Motociclista para a Vida” que visa promover palestras de conscientização e orientações de trânsito, tendo em vista o grande número de ocorrências que envolvem os motociclistas em todo o país. “ A campanha já percorreu outras cidades da região, e agora, propomos esta parceria com Arapongas. Trazendo a discussão de como evitar acidentes e conscientizar para condutores mais responsáveis e cuidadosos”, falou. A proposta envolve também o apoio da Polícia Militar do Paraná e Corpo de Bombeiros.

Segundo o secretário, Argati, o projeto contará com a parceira estratégica da Sestran, buscando envolver o maior número de pessoas, incluindo demais secretarias, empresas, entidades, clubes de serviços, associações, sindicatos e comunidade em geral. A previsão é de que a campanha aconteça nos meses de junho e julho. “ Serão dois meses de trabalho intenso, com palestras e atividades educativas, direcionadas especialmente aos motociclistas. Uma grande proposta por parte da PRF que topamos prontamente”, disse. Outros detalhes da campanha serão definidos e divulgados nas próximas semanas.

Onofre colocou a gestão municipal à disposição para contribuir. “São junções de esforços que trazem resultados positivos. Reconhecemos a importância da iniciativa e vamos contribuir ao máximo. Educação no trânsito e valorização da vida”, salientou.

O encontro contou também com a presença do superintendente da Guarda Municipal, Luis Henrique Micheletti.





