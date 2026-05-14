PRF apreende quase meia tonelada de maconha em carro roubado em Arapongas
Droga estava distribuída em fardos no porta-malas e sobre os bancos de um veículo roubado em São Paulo
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 490,45 quilos de maconha na manhã desta quinta-feira (14), durante uma abordagem na BR-369, em Arapongas. A droga era transportada em um veículo Honda Fit por um homem de 27 anos, natural de Nova Prata do Iguaçu (PR), que foi preso em flagrante por tráfico de drogas e receptação.
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A operação teve início após a polícia receber uma denúncia anônima informando que o veículo estaria transportando produtos ilícitos pela rodovia. Ao ser interceptado pelas equipes, o motorista desembarcou do automóvel com as mãos para cima e admitiu o transporte do entorpecente. Durante a vistoria, os agentes encontraram diversos fardos e tabletes de maconha espalhados pelo porta-malas, sobre o assoalho e no banco traseiro do carro.
Além da apreensão do entorpecente, a fiscalização verificou que o veículo utilizado no crime possuía alerta de roubo, registrado no estado de São Paulo em março deste ano. O automóvel circulava com placas clonadas para tentar burlar a fiscalização.
O suspeito, o veículo e toda a droga foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Arapongas para os procedimentos legais. O prejuízo estimado ao crime organizado não foi divulgado, mas a carga representa uma das maiores apreensões de maconha na região neste mês.