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BR-369

PRF apreende mais de 20 kg de drogas, armas e munições em Arapongas

Casal foi detido com 18,25 kg de skunk, 2,55 kg de haxixe, três pistolas, dois revólveres, munições e um jammer

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Na manhã desta sexta-feira (11), por volta das 9h30, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão de drogas, armas de fogo e outros materiais ilícitos no km 180 da BR-369, no perímetro urbano de Arapongas (PR).

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Durante a abordagem a um veículo Fiat/Strada, os policiais localizaram 18,25 kg de skunk e 2,55 kg de haxixe, além de três pistolas e dois revólveres.

Também foram apreendidos 75 munições, oito carregadores de armas de fogo e um jammer (bloqueador de sinais).

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No veículo estavam um homem e uma mulher. Aos policiais, o casal informou que transportava os entorpecentes com destino ao estado de Minas Gerais.

Os dois ocupantes foram detidos e encaminhados, juntamente com as drogas, armas, munições, carregadores, bloqueador de sinais e o veículo, à Polícia Civil de Arapongas, para os procedimentos de polícia judiciária.

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A ocorrência foi encaminhada para investigação, envolvendo, em tese, os crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, além de outros delitos que poderão ser apurados pela autoridade policial.

PRF apreende mais de 20 kg de drogas, armas e munições em Arapongas
AutorNo veículo estavam um homem e uma mulher - Foto: Divulgação/PRF


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