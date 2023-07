PRF apreende cigarros contrabandeados em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu diversas caixas com cigarros contrabandeados na tarde desta quinta-feira (20), na BR-369, próximo ao pedágio de Arapongas, no norte do Paraná.

O contrabando se encontrava em uma carreta que, segundo a polícia, estava com placas do Paraguai, entretanto, é um veículo brasileiro e produto de roubo ou furto.

A carreta foi encaminhada para o pátio da Polícia Federal.

A ocorrência está em andamento.

Foto por Divulgação/PRF Caixas com cigarros contrabandeados

