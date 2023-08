PRF apreende cerca de 40 mil cigarros contrabandeados em Arapongas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma grande apreensão de cigarros contrabandeados na noite desta segunda-feira (7), em Arapongas, no Norte do Paraná. Cerca de 40 mil maços foram encontrados em dois automóveis. A ação contou com o apoio da Polícia Militar (PMPR).

De acordo com a PRF, por volta das 22h40, dois motoristas desobedeceram uma ordem de abordagem e começaram uma fuga. O condutor de um veículo Fiat Siena foi abordado pelos policiais rodoviários federais e preso; o motorista de um Renault Logan conseguiu fugir.

O Logan foi encontrado cerca de uma hora depois pela PMPR, abandonado em meio a uma área de mata no bairro Parque Veneza. O veículo estava com o vidro traseiro estourado e com sinais de disparo de arma de fogo. O motorista fugiu a pé e, apesar das buscas, não foi encontrado.

No carro foram encontrados mais maços de cigarros contrabandeados. No total, as autoridades contabilizaram aproximadamente 40 mil unidades. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal de Londrina, também no Norte do Estado.

