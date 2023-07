PRF apreende cerca de 200 mil maços de cigarros em Arapongas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um motorista de carreta, de 25 anos, e apreendeu diversas caixas com cigarros contrabandeados na tarde desta quinta-feira (20), no km 179 da BR-369, próximo ao pedágio de Arapongas, no norte do Paraná.



continua após publicidade

Durante a abordagem, a equipe policial verificou que o veículo era conduzido por um homem de 25 anos, morador de Eldorado/MS. Após a análise dos elementos de identificação veicular, constatou-se que tanto o caminhão quanto o semirreboque eram de nacionalidade brasileira e possuíam registro de furto/roubo no Estado de São Paulo/SP.

-LEIA MAIS: Rotam prende homem com várias porções de maconha, crack e cocaína



continua após publicidade

Em continuidade aos procedimentos de fiscalização, ao ser realizada a vistoria da carga, foi verificado que o veículo estava transportando cigarros de origem estrangeira sem o devido desembaraço aduaneiro. Estima-se um quantitativo de aproximadamente 200 mil maços de cigarro, com valor de 700 mil reais no mercado nacional.

Diante dos fatos, o condutor foi preso em flagrante pelos crimes de receptação e contrabando, que as penas se somadas podem a chegar a 9 anos de prisão.

Os veículos e as mercadorias foram entregues na sede da Receita Federal de Londrina/PR e o preso encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal de Londrina/PR

Foto por Divulgação/PRF Caixas com cigarros contrabandeados

Siga o TNOnline no Google News