PRF apreende 2 toneladas de maconha dentro de caminhão em Arapongas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta sexta-feira (22), 2.037 KG de maconha em meio a uma carga de milho que estava dentro de um caminhão em Arapongas, no norte do Paraná.

A droga foi apreendida após os agentes abordarem o caminhão que estava estacionado em um posto de combustíveis localizado na altura do km 180 da BR-369. De acordo com os policiais, foi feita a fiscalização e encontrada a maconha escondida embaixo da uma carga de milho.

Os agentes fizeram contato com o condutor do veículo, um homem de 31 anos, e ele teria informado que levaria a droga de Amambaí (MS) para Santos (SP). Ele foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com o caminhão e a droga, para a delegacia de Arapongas (PR).

